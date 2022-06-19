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«Металіст 1925» проведе велику кількість спарингів. Очікується підсилення

Кривенцов розповів про найближчі плани команди
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18:22
«Металіст 1925» проведе велику кількість спарингів. Очікується підсилення
Фото - Металіст 1925

Головний тренер «Металіста 1925» Валерій Кривенцов розкрив найближчі плани команди.

- Валерій Сергійович, коли плануєте зібрати своїх футболістів?

- Орієнтовно 3 - 4 липня.

- Де будете готуватися до нового сезону?

- На навчально-тренувальній базі в Щасливому під Києвом.

- Це там, де базується академія донецького «Шахтаря»?

- Так, там одна база.

- Команди не заважатимуть один одному, працюючи в одному місці?

- Складно сказати. У нас свої плани, у «Шахтаря» - свої. Раніше там займалися футболісти з академії донецького клубу. Тепер вони тренуються в Хорватії. Наскільки я розумію, ми почнемо тренуватися одні, а там буде видно. Може, хтось і приєднається.

- Виконавчий директор «Металіста 1925» Андрій Нєделін недавно сказав, що в команді залишаться майже всі футболісти. Чому майже?

- Зараз не готовий коментувати кадрові питання. Все-таки до початку зборів ще цілих три тижні. Коли буде офіційна інформація, ми її опублікуємо. Всьому свій час.

- Новачки будуть?

- Ми плануємо велику кількість спарингів, в яких будемо переглядати потенційних кандидатів в нашу команду. Будемо відштовхуватися від того, як вони себе проявлять.

- Взимку з «Оболоні» в «Металіст 1925» перейшов центрбек Микита Безвуглий, а у «Шахтаря» ви орендували правого захисника Дмитра Капінуса. Вони так і не встигли дебютувати за вашу команду через початок військових дій. У них ще буде така можливість?

- У Безуглого чинний контракт. Ми на нього розраховуємо. Те ж стосується Капінуса, якщо «Шахтар» не захоче взяти його в першу команду. В такому випадку буду тільки радий за Діму.

- Якщо відштовхуватися від неофіційної дати, що чемпіонат розпочнеться 20 серпня, чи вистачить вашій команді часу, щоб набрати оптимальні кондиції?

- Ми заклали 45 днів на підготовку. Цього має вистачити.

Раніше в «Металісті 1925» повідомили, що вдалося зберегти 95 % складу

Джерело: Fanday.net Сергій Стаднюк
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Металіст 1925 Валерій Кривенцов

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