Відомо, коли почне підготовку до сезону ще один клуб УПЛ

Команда планує проводити матчі в Києві

Фото - Металіст 1925

«Металіст 1925» почне підготовку до нового сезону 4 липня. Про це повідомляє прес-служба харків'ян.

Виконавчий директор клубу Андрій Тижня також уточнив, що збір стартує в с. Щасливе. Планується, що матчі команди будуть проводитися в Києві.

Крім цього повідомляється, що нинішній тренерський штаб продовжить роботу. Також вдалося зберегти 95 % гравців.

Раніше відома українська тенісистка Еліна Світоліна закликала спортивне співтовариство Європи допомогти відновити базу «Металіста 1925».