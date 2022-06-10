Світоліна: «Закликаю спортивне співтовариство Європи допомогти відновити базу «Металіста 1925»
Відомо, коли почне підготовку до сезону ще один клуб УПЛ
Команда планує проводити матчі в Києві
Фото - Металіст 1925
«Металіст 1925» почне підготовку до нового сезону 4 липня. Про це повідомляє прес-служба харків'ян.
Виконавчий директор клубу Андрій Тижня також уточнив, що збір стартує в с. Щасливе. Планується, що матчі команди будуть проводитися в Києві.
Крім цього повідомляється, що нинішній тренерський штаб продовжить роботу. Також вдалося зберегти 95 % гравців.
Раніше відома українська тенісистка Еліна Світоліна закликала спортивне співтовариство Європи допомогти відновити базу «Металіста 1925».