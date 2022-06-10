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Відомо, коли почне підготовку до сезону ще один клуб УПЛ

Команда планує проводити матчі в Києві
Футбол Українська Прем'єр-ліга
23:00
Відомо, коли почне підготовку до сезону ще один клуб УПЛ
Фото - Металіст 1925

«Металіст 1925» почне підготовку до нового сезону 4 липня. Про це повідомляє прес-служба харків'ян.

Виконавчий директор клубу Андрій Тижня також уточнив, що збір стартує в с. Щасливе. Планується, що матчі команди будуть проводитися в Києві.

Крім цього повідомляється, що нинішній тренерський штаб продовжить роботу. Також вдалося зберегти 95 % гравців.

Раніше відома українська тенісистка Еліна Світоліна закликала спортивне співтовариство Європи допомогти відновити базу «Металіста 1925».

Сергій Стаднюк
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