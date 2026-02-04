Сергій Разумовський

Атакувальний півзахисник Крузейро Кауан Баптістелла близький до продовження кар’єри в Металісті 1925. Про це повідомляє Tribuna.com.

За інформацією джерела, перемовини між сторонами перебувають на фінальній стадії, а угода щодо 18-річного футболіста може бути оформлена найближчим часом. Зазначається, що для італійця харків'яни готують довгостроковий контракт. Очікується, що договір буде розрахований на чотири роки, що свідчить про ставку клубу на розвиток молодого гравця.

Минулого тижня Баптістелла відзначився результативною дією у важливому матчі на юнацькому рівні: він віддав асист у фіналі Копіньї-2026, де Крузейро U-20 переміг Сан-Паулу U-20 з рахунком 2:1. Цей турнір традиційно вважається одним із головних майданчиків у Бразилії для демонстрації молодих талантів.

Статистика хавбека в системі Крузейро виглядає помітною: за юнацьку команду клубу він провів 33 матчі, у яких забив 14 м’ячів і зробив 12 результативних передач. Також Баптістелла вже має досвід у першій команді — зіграв один матч і записав на свій рахунок одну гольову передачу.

