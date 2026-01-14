Сергій Разумовський

Металіст 1925 розпочав зимовий етап підготовки в Іспанії. Про прибуття команди на навчально-тренувальний збір повідомила пресслужба харківського клубу.

Дорога для делегації вийшла доволі тривалою: трохи більше ніж за добу Металіст 1925 дістався із засніженого Щасливого до теплого узбережжя Коста-дель-Соль. На перший відрізок зборів команда зупинилася в готелі Ельба в місті Естепона — саме там футболісти житимуть і тренуватимуться найближчі 11 днів. Після цього клуб планує змінити базу: наступною локацією стане готель СО у Сотогранде.

Загалом підготовка Металіста 1925 в Іспанії триватиме до 13 лютого. На збір наразі прибули 27 футболістів, які працюватимуть над фізичною готовністю та ігровими взаємодіями перед відновленням офіційної частини сезону.

Склад команди

Воротарі: Олег Мозіль, Ярослав Проценко, Данило Варакута, Микита Гончаров

Захисники: Дмитро Капінус, Володимир Салюк, Євген Павлюк, Олександр Мартинюк, Ілля Крупський, Артем Шабанов, Ігор Снурніцин, Денис Кондратюк

Півзахисники: Іван Калюжний, Арі Моура, В'ячеслав Чурко, Денис Антюх, Рамік Гаджиєв, Ігор Когут, Ермір Рашиця, Іван Литвиненко, Владислав Калітвінцев, Батон Забергджа, Андрій Король, Іван Багрій

Нападники: Крістіан Мба, Пітер Ітодо, Ярослав Карпізін

Першу контрольну гру на іспанському етапі підготовки команда проведе вже цієї неділі, 18 січня. Суперником Металіста 1925 стане австрійський Вольфсберг.

