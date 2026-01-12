Павло Василенко

Металіст 1925 виявляє інтерес до 28-річного захисника Сергія Чоботенка. Як повідомляє Sport.ua, футболіст знаходиться в шорт-листі харківського клуб.

Чоботенко виступає за Полісся з липня 2023 року. Його контракт із житомирською командою розрахований до кінця сезону 2025/26.

Transfermarkt оцінює 28-річного захисника в один мільйон євро.

Раніше журналіст Ігор Бурбас заявив, що керівництво Полісся відсторонило Чоботенка від тренувань з першою командою через те, що гравець шантажував менеджмент під час обговорень щодо продовження угоди. Пізніше захисник спростував цю інформацію.

У нинішньому сезоні Чоботенко відіграв за Полісся 21 матч у всіх турнірах, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Полісся пішло на зимову перерву, маючи 30 очок після 16 турів. Житомиряни посідають третє місце в таблиці УПЛ.