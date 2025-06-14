Металіст 1925 відреагував на чутки про переїзд на інший стадіон
Команда попередні роки базувалася в Києві
близько 2 годин тому
Фото - Металіст 1925
Керівник пресслужби Металіста 1925 Павло Посохов спростував інформацію, що в наступному сезоні команда гратиме номінально домашні матчі в Житомирі. Його слова наводить UA-Футбол.
У нас наразі діюча угода з Лівим Берегом щодо використання цього стадіону. Клуб завжди говорив, що, як тільки безпекова ситуація буде стабільно дозволяти проводити матчі в Харкові, клуб знову перебазується у рідне місто, - пояснив Посохов.
У минулому сезоні Металіст 1925 грав на київській арені «Лівий Берег», проте після конфлікту з однойменним клубом довелося шукати нове місце для домашніх поєдинків.