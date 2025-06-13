Павло Василенко

Металіст 1925 визначився з ареною, на якій проводитиме свої домашні матчі Української Прем'єр-ліги в новому сезоні.

За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, харківська команда гратиме у Житомирі на стадіоні «Центральний». Представники Металіста 1925 провели успішні перемовини з керівництвом Полісся та близькі до підписання угоди.

У минулому сезоні Металіст 1925 грав на київській арені «Лівий Берег», проте після конфлікту з однойменним клубом довелося шукати нове місце для домашніх поєдинків.