Сергій Стаднюк

У першому контрольному матчі літнього збору Металіст 1925 впевнено обіграв румунський Ботошані. Команда Младена Бартуловича, для якого це був дебют на посаді головного тренера, забила обидва м’ячі ще у дебюті гри. На 13-й хвилині рахунок відкрив Овусу, а вже за два оберти секундної стрілки подвоїв перевагу Рашиця.

У другому таймі румуни отримали шанс скоротити відставання, але Чімпану на 83-й хвилині не реалізував пенальті – м’яч пройшов повз ворота. Харків’яни продемонстрували впевнену гру та розпочали підготовку до нового сезону з перемоги.

Контрольний матч

Металіст 1925 – Ботошані 2:0

Голи: Овусу, 13, Рашиця, 15

Металіст 1925 (1 тайм): Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Мартинюк, Калюжний, Гаджиєв, Юрченко, Чурко, Рашиця, Овусу

Металіст 1925 (2 тайм): Проценко, Крупський, Обінайя, Снурніцин, Салюк (Король 67), Литвиненко, Антюх, Калітвінцев, Когут, Панченко, Мба

Ботошані: Анестетіс, Бензар, Ілас Нарцис, Попа, Петро Чарльз, Бордеяну, Пенойу, Папа, Мітров, Майлат, Лопез

Попередження: Литвиненко, 62, Когут, 87 – Бодіштяну, 75

Раніше Бартулович припустив, як завершиться сезон для Металіста 1925.