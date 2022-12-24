«Металіст» не хоче продавати свого лідера в Бразилію

За Пейшото стежить один клуб

Нападаючий «Металіста» Матеус Пейшото цікавий бразильському клубу.

27-річний гравець зацікавив «Гояс». Його хочуть підписати на повноцінній основі.

Харківський клуб не має наміру відпускати бразильця. Його бачать лідером і провідним гравцем команди в майбутньому.

Сам форвард поки не хоче повертатися в Україну. Можливо, домовляться про оренду.

На даний момент Матеус вже грає в оренді в клубі «Сеара».