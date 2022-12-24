Захисник «Металіста» змінив клуб в Бразилії
«Металіст» не хоче продавати свого лідера в Бразилію
За Пейшото стежить один клуб
Нападаючий «Металіста» Матеус Пейшото цікавий бразильському клубу.
27-річний гравець зацікавив «Гояс». Його хочуть підписати на повноцінній основі.
Харківський клуб не має наміру відпускати бразильця. Його бачать лідером і провідним гравцем команди в майбутньому.
Сам форвард поки не хоче повертатися в Україну. Можливо, домовляться про оренду.
На даний момент Матеус вже грає в оренді в клубі «Сеара».
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