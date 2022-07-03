Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:25
Новачок. Художній фільм
18:15
Баскетбол. Чемпіонат світу 2023. Кваліфікація. Україна - Грузія

«Металіст» ризикує втратити ключового за відсутності легіонерів гравця

У нинішній ситуації клуб буде вимушений прийняти пропозицію по півзахиснику
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18:28
«Металіст» ризикує втратити ключового за відсутності легіонерів гравця
В'ячеслав Танковський / Фото - ФК Металіст

Віце-президент «Металіста» Євген Красніков розповів у ефірі Футбол NEWS про ситуацію з півзахисником харків'ян В'ячеславом Танковським.

 Слава – хороший футболіст. Якби ситуація в країні була іншою, то у нас була б можливість його зберегти Ми хочемо, щоб команда гідно виглядала в УПЛ, і клуб не просто так купував цього футболіста з «Шахтаря». На нього дуже розраховує президент клубу Олександр Ярославський та я.

Зараз, на жаль, така ситуація, що ми змушені розглядатимемо всі пропозиції, які надходитимуть по гравцях. Танковський є провідним гравцем команди. Якщо він залишиться, то всі будуть раді.

Нагадаємо, Красніков підтвердив, що може перейти в «Дніпро-1» на посаду спортивного директора. Тим же маршрутом може вирушити і головний тренер Олександр Кучер.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Металіст В'ячеслав Танковскій Євген Красніков

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Металіст» – все? «Дніпро-1» запропонував Краснікову і Кучер посади в клубі
«Металіст» – все? «Дніпро-1» запропонував Краснікову і Кучер посади в клубі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:36
Терехов: «База «Металіста» розбита, але ми зберегли футбольні поля»
Терехов: «База «Металіста» розбита, але ми зберегли футбольні поля»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
01 липня 14:01
«Металіст» зіграє благодійний матч з «Башакшехір»
«Металіст» зіграє благодійний матч з «Башакшехір»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
30 червня 19:40
Красніков: «Найголовніше – провести чемпіонат України. Не важливі рівень та якість»
Красніков: «Найголовніше – провести чемпіонат України. Не важливі рівень та якість»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 червня 19:19
Захисник «Металіста»: «Ми скучили за футболом і Харківом»
Захисник «Металіста»: «Ми скучили за футболом і Харківом»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
27 червня 08:57
«Металіст» шукає нову клубну базу. Стару розбомбила росія
«Металіст» шукає нову клубну базу. Стару розбомбила росія
Футбол Українська Прем'єр-ліга
26 червня 18:21

Новини: Футбол

«Металіст» ризикує втратити ключового за відсутності легіонерів гравця
«Металіст» ризикує втратити ключового за відсутності легіонерів гравця
Українська Прем'єр-ліга
18:28
Лунін має намір стати основним голкіпером «Реалу», через що не покинув клуб
Лунін має намір стати основним голкіпером «Реалу», через що не покинув клуб
Прімера
17:56
Дві групи і 22 тури. Озвучений незвичний формат Першої ліги в наступному сезоні
Дві групи і 22 тури. Озвучений незвичний формат Першої ліги в наступному сезоні
Перша ліга
17:25
Роналду бажає покинути МЮ через відсутність перспектив боротьби за титули
Роналду бажає покинути МЮ через відсутність перспектив боротьби за титули
Англійська Прем'єр-ліга
16:59
Красніков: «Ярославський запевнив мене, що з «Металістом» все буде нормально»
Красніков: «Ярославський запевнив мене, що з «Металістом» все буде нормально»
Українська Прем'єр-ліга
16:32
Президент «Вереса»: «Сьогодні ринок зарплат в УПЛ вище, ніж у нас»
Президент «Вереса»: «Сьогодні ринок зарплат в УПЛ вище, ніж у нас»
Українська Прем'єр-ліга
14:41
Левандовскі повідомив Хаві, що дуже хоче з ним попрацювати
Левандовскі повідомив Хаві, що дуже хоче з ним попрацювати
Футбол в Європі
14:01
Власники «Манчестер Сіті» придбають відомий італійський клуб
Власники «Манчестер Сіті» придбають відомий італійський клуб
Серія А
13:35
Модріч: «Я сумую за Рамосом»
Модріч: «Я сумую за Рамосом»
Прімера
13:16
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
5
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини