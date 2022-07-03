«Металіст» ризикує втратити ключового за відсутності легіонерів гравця

У нинішній ситуації клуб буде вимушений прийняти пропозицію по півзахиснику

В'ячеслав Танковський / Фото - ФК Металіст

Віце-президент «Металіста» Євген Красніков розповів у ефірі Футбол NEWS про ситуацію з півзахисником харків'ян В'ячеславом Танковським.

Слава – хороший футболіст. Якби ситуація в країні була іншою, то у нас була б можливість його зберегти Ми хочемо, щоб команда гідно виглядала в УПЛ, і клуб не просто так купував цього футболіста з «Шахтаря». На нього дуже розраховує президент клубу Олександр Ярославський та я. Зараз, на жаль, така ситуація, що ми змушені розглядатимемо всі пропозиції, які надходитимуть по гравцях. Танковський є провідним гравцем команди. Якщо він залишиться, то всі будуть раді.

Нагадаємо, Красніков підтвердив, що може перейти в «Дніпро-1» на посаду спортивного директора. Тим же маршрутом може вирушити і головний тренер Олександр Кучер.