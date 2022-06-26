Красніков: «Все легіонери «Металіста» зараз знаходяться в орендах, у нас нормальний склад як для новачка УПЛ»
«Металіст» шукає нову клубну базу. Стару розбомбила росія
Новачок УПЛ займається питанням, де тренуватися в наступному сезоні
Фото - ФК Металіст
Віце-президент «Металіста» Євген Красніков повідомив у ефірі Футбол NEWS про пошук нової бази для новачка УПЛ.
Ми займаємося цим питанням. Вивчаємо Закарпаття та західну частину України. Шукаємо базу. Наш клуб невибагливий. Нам потрібне поле та місце, де зможуть жити хлопці.
Два роки ми тренувалися на стадіоні на виїзді із Харкова. Нині він, на жаль, розбитий. Ми там навіть грали матчі. Не до жиру, бути б живим.
Раніше війська рф розбили базу в Високому. також був розбомблений стадіон «Сонячний».
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