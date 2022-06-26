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«Металіст» шукає нову клубну базу. Стару розбомбила росія

Новачок УПЛ займається питанням, де тренуватися в наступному сезоні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18:21
«Металіст» шукає нову клубну базу. Стару розбомбила росія
Фото - ФК Металіст

Віце-президент «Металіста» Євген Красніков повідомив у ефірі Футбол NEWS про пошук нової бази для новачка УПЛ.

Ми займаємося цим питанням. Вивчаємо Закарпаття та західну частину України. Шукаємо базу. Наш клуб невибагливий. Нам потрібне поле та місце, де зможуть жити хлопці.

Два роки ми тренувалися на стадіоні на виїзді із Харкова. Нині він, на жаль, розбитий. Ми там навіть грали матчі. Не до жиру, бути б живим.

Раніше війська рф розбили базу в Високому. також був розбомблений стадіон «Сонячний».

Сергій Стаднюк
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Металіст Євген Красніков

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