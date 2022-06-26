«Металіст» шукає нову клубну базу. Стару розбомбила росія

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Віце-президент «Металіста» Євген Красніков повідомив у ефірі Футбол NEWS про пошук нової бази для новачка УПЛ.

Два роки ми тренувалися на стадіоні на виїзді із Харкова. Нині він, на жаль, розбитий. Ми там навіть грали матчі. Не до жиру, бути б живим.