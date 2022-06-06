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Світоліна: «Закликаю спортивне співтовариство Європи допомогти відновити базу «Металіста 1925»

Українська тенісистка продовжує підтримувати свою країну
Теніс WTA
06 червня 22:24
Світоліна: «Закликаю спортивне співтовариство Європи допомогти відновити базу «Металіста 1925»
Еліна Світоліна / Фото - Twitter
Бронзовий призер Токіо-2020, титулована українська тенісистка Еліна Світоліна на своїй сторінці в Facebook звернулася до європейського спортивного співтовариства з проханням допомогти у відновленні бази футбольного клубу «Металіст 1925», яка зазнала руйнування після ракетного удару з території росії.

«Кожен день я прокидаюся з болем. Моя дорога Україна більше 100 днів страждає і бореться. Два дні тому була зруйнована спортивна база футбольного клубу Прем'єр-ліги України харківського «Металіста 1925», після ракетного удару з території росії».


«Спортивний футбольний Харків встав на ноги після важкого 2014 року, відродивши футбольну мрію під девізом «Народжені в бою». І ось 2022 рік, і знову випробування для рідного Харкова. Методично знищується регіон, інфраструктурні об'єкти, житлові масиви, а тепер настала черга спортивних об'єктів. Хочу підтримати «Металіст 1925», Харків, уболівальників клубу і кожного харків'янина. У нас намагаються вкрасти майбутнє, як у всієї нашої країни, але цього ніколи не буде. Ми, українці вистоїмо разом і побудуємо наше європейське майбутнє, а «Металіст 1925» побудує нову спортивну базу».


«Звертаюся до всього спортивного співтовариства Європи, клубам всіх європейських ліг – прошу підтримати невеликий, але гордий клуб України – «Металіст 1925» і допомогти відновити спортивну базу клубу. Я вірю, що вся футбольна сім'я Європи проти війни, яку розв'язала проти нас країна-агресор».


«Впевнена, спільними зусиллями нам під силу зробити неможливе! Футбольним клубом «Металіст 1925» створено гуманітарний хаб, і тепер він набуває по-справжньому доленосне значення для футболу України».


Напередодні WTA оновила рейтинг жіночого Тура. В Україні змінилася перша ракетка.
Володимир Кириченко
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Теги

Еліна Світоліна Металіст 1925

Коментарі 1

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6 червня 2022р. 22:44
У ярославского бабло закончилось? Так макака свою потряси!
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