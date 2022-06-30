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«Металіст» зіграє благодійний матч з «Башакшехір»

Поєдинок організований в якості підтримки Харкова
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:40
«Металіст» зіграє благодійний матч з «Башакшехір»

Український «Металіст» офіційно повідомив про проведення благодійного матчу проти турецького «Башакшехіра».

Матч проти стамбульського клубу відбудеться в п'ятницю, 1 липня, і стартує о 17:15 за київським часом.

Поєдинок організований в якості підтримки Харкова. Кожен глядач цього матчу зможе спрямувати кошти на гуманітарну допомогу жителям міста. Більш детальну інформацію можна дізнатися на офіційному сайті «Металіста».

ФК «Металіст» шукає нову клубну базу.

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Теги

Істанбул Башакшехір Металіст

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