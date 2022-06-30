Захисник «Металіста»: «Ми скучили за футболом і Харківом»
«Металіст» зіграє благодійний матч з «Башакшехір»
Поєдинок організований в якості підтримки Харкова
Український «Металіст» офіційно повідомив про проведення благодійного матчу проти турецького «Башакшехіра».
Матч проти стамбульського клубу відбудеться в п'ятницю, 1 липня, і стартує о 17:15 за київським часом.
Поєдинок організований в якості підтримки Харкова. Кожен глядач цього матчу зможе спрямувати кошти на гуманітарну допомогу жителям міста. Більш детальну інформацію можна дізнатися на офіційному сайті «Металіста».
ФК «Металіст» шукає нову клубну базу.
Коментарі 0