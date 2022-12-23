14-річний гравець зробив дубль за «Мілан» U-19, у нього 485 голів у 89 матчах
«Мілан» близький до продовження контракту з Леау
Форвард готовий залишитися в команді
Нападаючий «Мілана» Рафаель Леау близький до нового контракту з клубом.
Португалець буде одним з найбільш високооплачуваним гравців команди. Він буде заробляти 7,5 мільйона євро.
Таку суму вимагає агент гравця Жорже Мендеш. «Мілан» готовий на такі умови і готує угоду на п'ять років.
Леау перейшов в «Мілан» в 2019-му році. У минулому сезоні він був визнаний кращим гравцем Серії А.
У нинішньому на його рахунку 20 матчів, сім голів і шість ассістов.
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