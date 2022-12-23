«Мілан» близький до продовження контракту з Леау

Форвард готовий залишитися в команді

Нападаючий «Мілана» Рафаель Леау близький до нового контракту з клубом.

Португалець буде одним з найбільш високооплачуваним гравців команди. Він буде заробляти 7,5 мільйона євро.

Таку суму вимагає агент гравця Жорже Мендеш. «Мілан» готовий на такі умови і готує угоду на п'ять років.

Леау перейшов в «Мілан» в 2019-му році. У минулому сезоні він був визнаний кращим гравцем Серії А.

У нинішньому на його рахунку 20 матчів, сім голів і шість ассістов.