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«Мілан» хоче орендувати гравця «Челсі», однак лондонці вимагають зобов’язання трансферу

Раніше трансфер нападника обійшовся «синім» в 40 мільйонів євро
Футбол Серія А
13:39
«Мілан» хоче орендувати гравця «Челсі», однак лондонці вимагають зобов’язання трансферу

Чемпіони Італії «Мілан» хочуть підписати нападника «Челсі» Хакіма Зієша. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Россонері ведуть перемовини про оренду з правом викупу. Однак такий варіант розвитку подій не влаштовує лондонців, вони хочуть, щоб «Мілан» зобов’язався оформити трансфер.

29-річний мароканець забив 4 м’ячі і здійснив 3 асисти в 23 матчах минулого сезону АПЛ. Його трансфер обійшовся «Челсі» в 40 мільйонів євро, однак з тих пір його вартість за даними Тransfermarkt впала до 28 мільйонів.

Загалом це трансферне вікно видається для «Мілану» проблематичним. Італійці хотіли підписати Свена Ботмана і Ренату Санчеша, але, судячи з усього, програють конкуренцію.

Раніше колишній гравець россонері серйозно розкритикував Златана Ібрагімовича.

Сергій Лук'яненко
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Хакім Зіеш Мілан Челсі

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