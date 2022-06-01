«Барселона» хоче підсилити атаку, але клуб АПЛ вимагає за свого гравця 55 мільйонів євро
Повернення легенди. Гаттузо може очолити новий клуб – цього разу Прімери
Раніше спеціаліст працював у «Мілані» і «Наполі»
Колишній головний тренер «Мілану» і «Наполі» Дженнаро Гаттузо може очолити «Валенсію». Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За його інформацією команда Прімери почала перемовини зі спеціалістом і запропонувала йому контракт до 2024 року з опцією продовження ще на рік.
«Валенсія» завершила попередній сезон на дев’ятій сходинці, через провал на фініші чемпіонату залишившись без єврокубків. Контракт з поточним головним тренером Хосе Бордаласом підписаний до 2023 року.
Нагадаємо, президент «Валенсії» звільнений зі скандалом.
Коментарі 0