Повернення легенди. Гаттузо може очолити новий клуб – цього разу Прімери

Раніше спеціаліст працював у «Мілані» і «Наполі»

Колишній головний тренер «Мілану» і «Наполі» Дженнаро Гаттузо може очолити «Валенсію». Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією команда Прімери почала перемовини зі спеціалістом і запропонувала йому контракт до 2024 року з опцією продовження ще на рік.

«Валенсія» завершила попередній сезон на дев’ятій сходинці, через провал на фініші чемпіонату залишившись без єврокубків. Контракт з поточним головним тренером Хосе Бордаласом підписаний до 2023 року.

Нагадаємо, президент «Валенсії» звільнений зі скандалом.