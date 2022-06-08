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«Мілан» хоче підписати одного з найкращих молодих захисників Європи, але в боротьбу втрутилися клуби АПЛ

«МЮ», «Тоттенгем» і «Ньюкасл» намагаються перехопити гравця
Футбол Серія А
13:30
«Мілан» хоче підписати одного з найкращих молодих захисників Європи, але в боротьбу втрутилися клуби АПЛ

22-річний нідерландський центральний захисник «Лілля» Свен Ботман не поспішає підписувати контракт з «Міланом».

Чемпіони Італії називалися головними претендентами на гравця вже тривалу кількість часу і, здавалося, все йде до його підписання. Однак після того, як до чемпіона Франції-2021 виникнув інтерес з боку клубів АПЛ, він взяв час на роздуми.

На Ботмана претендують «Манчестер Юнайтед», «Тоттенгем» і «Ньюкасл Юнайтед». Продаж в Англію більш вигідний і для керівництва «Лілля», оскільки «Мілан» не готовий заплатити за гравця бажані 40-45 мільйонів євро.

Однак «Мілан» готовий втричі підійняти зарплатню своєму лідеру, аби він лише залишився в команді.

Сергій Лук'яненко
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Мілан Свен Ботман

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