«Мілан» хоче в три рази підвищити зарплатню своєму лідеру

Все для того, щоб залишити його в команді

Чемпіони Італії «Мілан» прагнуть втримати в своїй команді найкращого гравця минулого сезону Серії А.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, россонері готові в новому контракті втричі підійняти зарплатню 22-річному нападнику Рафаелю Леао.

Згідно з новою угодою, португалець буде отримувати 4,5 мільйони євро на рік. Щоправда, «Мілану» ще потрібно вмовити гравця погодитися підписати контракт.

В минулому сезоні Леао забив 14 м’ячів і здійснив 10 асистів в 42 матчах в усіх турнірах.

Тим часом голкіпер «Мілану» подякував найбільш принциповому супернику за розгромну поразку.