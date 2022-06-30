«Мілан» хоче запросити Неймара

«Россонері» готові платити бразильцеві величезні гроші

«Мілан» хоче запросити зоряного форварда ПСЖ Неймара, Повідомляє UOL Esporte.

За інформацією ресурсу, «Мілан» готовий платити бразильцеві 15 - 20 мільйонів євро в рік.

«Мілан» зацікавився кандидатурою Неймара коли дізнався, що ПСЖ хоче віддати в оренду бразильця, або ж продати його. У Парижі вже повідомили Неймара, що не зацікавлені в ньому.

Раніше стало відомо, що бразильцем вже зацікавився клуб АПЛ.