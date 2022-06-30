ПСЖ повідомив Неймару, що він не потрібен їм на наступний сезон – його віддадуть в оренду
«Мілан» хоче запросити Неймара
«Россонері» готові платити бразильцеві величезні гроші
«Мілан» хоче запросити зоряного форварда ПСЖ Неймара, Повідомляє UOL Esporte.
За інформацією ресурсу, «Мілан» готовий платити бразильцеві 15 - 20 мільйонів євро в рік.
«Мілан» зацікавився кандидатурою Неймара коли дізнався, що ПСЖ хоче віддати в оренду бразильця, або ж продати його. У Парижі вже повідомили Неймара, що не зацікавлені в ньому.
Раніше стало відомо, що бразильцем вже зацікавився клуб АПЛ.
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