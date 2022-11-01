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«Мілан» продовжив контракт з Піолі після сенсаційного поразки

Незадовільний результат не зупинив керівництво «росссонері»
Футбол Серія А
09:19
«Мілан» продовжив контракт з Піолі після сенсаційного поразки
Стефано Піолі / Фото - ФК Мілан

Головний тренер «Мілана» Стефано Піолі продовжить роботу з командою після закінчення сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Контракт з 57-річним фахівцем було продовжено. Нова угода розрахована до літа 2025 року.

Піолі прийшов до «Мілана» у 2019 році. Його головним досягненням біля керма команди стало чемпіонство в Італії.

Нагадаємо, перед продовженням контракту з Піолі «россонері» сенсаційно поступилися «Торіно» (1:2).

Сергій Стаднюк
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