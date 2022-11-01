«Мілан» несподівано поступився «Торіно», відпустивши «Наполі» у відрив і відставши від «Аталанти»
«Мілан» продовжив контракт з Піолі після сенсаційного поразки
Незадовільний результат не зупинив керівництво «росссонері»
Стефано Піолі / Фото - ФК Мілан
Головний тренер «Мілана» Стефано Піолі продовжить роботу з командою після закінчення сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Контракт з 57-річним фахівцем було продовжено. Нова угода розрахована до літа 2025 року.
Піолі прийшов до «Мілана» у 2019 році. Його головним досягненням біля керма команди стало чемпіонство в Італії.
Нагадаємо, перед продовженням контракту з Піолі «россонері» сенсаційно поступилися «Торіно» (1:2).
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