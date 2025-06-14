Мілан та Барселона мають бажання підписати ексгравця Шахтаря
Додо може залишити Фіорентину цього літа
близько 3 годин тому
Додо/фото: Фіорентина
26-річний бразильський фулбек Додо може залишити Фіорентину вже у літнє трансферне вікно.
Футболіст продовжує тягнути з підписанням нового контракту, незважаючи на наполегливість керівництва клубу, яке вже зробило йому офіційну пропозицію і чекає на швидку згоду.
Сам Додо розуміє, що на нього звертають увагу такі клуби, як Барселона та Мілан, і розглядає можливість переходу до більш статусної команди.
Однією з перешкод на шляху до продовження контракту стали комісійні для агента гравця, а також відсутність домовленості щодо збільшення зарплати, повідомило ViolaNews.com.
Раніше повідомлялося, що Барселона працює над гучним трансфером.