26-річний бразильський фулбек Додо може залишити Фіорентину вже у літнє трансферне вікно.

Футболіст продовжує тягнути з підписанням нового контракту, незважаючи на наполегливість керівництва клубу, яке вже зробило йому офіційну пропозицію і чекає на швидку згоду.

Сам Додо розуміє, що на нього звертають увагу такі клуби, як Барселона та Мілан, і розглядає можливість переходу до більш статусної команди.

Однією з перешкод на шляху до продовження контракту стали комісійні для агента гравця, а також відсутність домовленості щодо збільшення зарплати, повідомило ViolaNews.com.

Раніше повідомлялося, що Барселона працює над гучним трансфером.