Павло Василенко

Барселона може зробити ще один великий трансфер. Іспанські ЗМІ повідомляють, що каталонці працюють над придбанням Ніко Вільямса. Гравець Атлетіка Більбаo хоче перейти у Барселону.

Лише кілька днів тому здавалося, що Баварія Мюнхен була фаворитом на підписання Ніко Вільямса. Сам гравець був позитивно налаштований з приводу переїзду з Іспанії. Проте, схоже, відбувся поворот сюжету.

У п'ятницю Sport.es повідомив, що вінгер двічі зустрічався з представниками Баварії, але зрештою сів за переговори з Барселоною.

За даними порталу Mundo Deportivо, Вільямс хоче перейти у Барселону. Він готовий прийняти трансфер, навіть якщо немає гарантії, що він буде зареєстрований.

Неофіційно відомо, що 22-річний гравець не висуває високих фінансових вимог. Очікується, що він зароблятиме близько 12 мільйонів євро за сезон, що на кілька мільйонів менше, ніж пропонувала Баварія.

Минулого сезону Вільямс зіграв 45 матчів, забив 11 м'ячів та віддав сім результативних передач. Його контракт включає пункт про викуп у сумі близько 65 мільйонів євро.