Сергій Разумовський

Центральний захисник Тоттенгема Раду Дрегушин опинився в полі зору Мілана. Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі X.

Італійський клуб уже зробив запит щодо можливого трансферу 23-річного футболіста збірної Румунії та збирає інформацію про умови потенційної угоди. Дрегушин приєднався до Тоттенгема у січні 2023 року, а сума його переходу, за наявними даними, склала 25 млн євро.

Водночас останній рік для оборонця вийшов непростим: через травму він був поза грою з лютого минулого року до листопада, що суттєво вплинуло на його ігрову практику та роль у команді. У поточному сезоні Дрегушин провів лише один матч, тож інтерес Мілана може бути пов’язаний як із пошуком підсилення в центрі оборони, так і з можливістю використати ситуацію, коли гравець не має стабільного місця в ротації лондонського клубу.

