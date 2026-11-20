Мілевський занепокоєний майбутнім Мудрика у збірній України після інтерв'ю Гордону
Ексфорвард не став робити однозначних висновків після інтерв'ю вінгера Тоттенгема
Колишній нападник збірної України та київського Динамо Артем Мілевський відреагував на резонансне інтерв'ю вінгера Михайла Мудрика журналісту Дмитру Гордону. Своїми думками ексфутболіст поділився у власному телеграм-каналі.
«Походу, Михайло зі збірною після таких слів... Не знаю. Просто я читав сьогодні в Instagram... Не знаю, де правда», – зазначив Мілевський.
Він також зізнався, що переглянув лише окремі фрагменти розмови й не готовий робити остаточні висновки щодо почутого.
«Не знаю, навіть от подивився інтерв'ю частинами... У того своя правда, у всіх своя правда, а ми ж то не знаємо нічого, правильно?» – додав колишній нападник.
Нагадаємо, після тривалої перерви, пов'язаної з допінговою справою та відстороненням від футболу, Мудрик повернувся до клубних виступів у вересні 2026 року. Українець перейшов із Челсі до Тоттенгема на правах оренди до завершення сезону.
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