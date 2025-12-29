Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський зізнався, що не зміг би дотримуватися спортивного режиму на рівні з форвардом збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Для мене, напевно, це – для мене, підкреслюю – жити, як Кріштіану Роналду, бути таким профіком. Чесно, відверто: ну не можу я, як він – мені треба посидіти, випити пива, випити вина, десь, блін…

Я не розумію, як він живе. Можливо, якби я жив, як він – от саме чітко, займався, о третій ночі ходив – то, можливо, у мене було б щось схоже. Для мене це нонсенс. Ти мене спитав – я тобі відповів. Якось так.