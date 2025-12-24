Ексфутболіст Динамо Артем Мілевський поділився думками про виступ команди в першій половині сезону.

Я багато аналізував сам із собою - добре, припустимо логістика, добиратися важко, 16 чи 17 годин переїзди туди-назад. Думаю, може, у цьому справа. Чесно, так для себе й не вирішив. Не зрозумів і не розумію досі, чому все це так сумно поки виглядає.

Звільнення Шовковського? Я думав, що це буде ще раніше. Тобто, там десь одна поразка, в Європі поразка, знову поразка в чемпіонаті - це вже було б усе, до побачення. Моя думка, що там проблема була між футболістами і тренером. Відчуваю, що проблема була саме у відносинах між тренером і футболістами, - сказав Мілевський.