Мілевський пояснив, чому криза в Динамо затягнулася
Шовковський мав піти раніше
31 хвилину тому
Ексфутболіст Динамо Артем Мілевський поділився думками про виступ команди в першій половині сезону.
Я багато аналізував сам із собою - добре, припустимо логістика, добиратися важко, 16 чи 17 годин переїзди туди-назад. Думаю, може, у цьому справа. Чесно, так для себе й не вирішив. Не зрозумів і не розумію досі, чому все це так сумно поки виглядає.
Звільнення Шовковського? Я думав, що це буде ще раніше. Тобто, там десь одна поразка, в Європі поразка, знову поразка в чемпіонаті - це вже було б усе, до побачення. Моя думка, що там проблема була між футболістами і тренером. Відчуваю, що проблема була саме у відносинах між тренером і футболістами, - сказав Мілевський.
19-річний супербомбардир Динамо оцінив свою феноменальну результативність.
