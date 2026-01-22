Павло Василенко

Саудівська Аравія не відмовляється від стратегії гучних імен і вже готує нову хвилю масштабних інвестицій у футбол. Як повідомляє британське видання The Guardian, двома головними трансферними цілями на майбутнє літо стали зірки світового рівня – Мохамед Салах з Ліверпуля та Вінісіус Жуніор з мадридського Реала.

Обидва футболісти вважаються ідеальними кандидатами для подальшого розвитку іміджу місцевої ліги. Додатковим фактором активізації ринку є те, що контракти кількох культових фігур саудівського чемпіонату – Каріма Бензема, Садіо Мане та Н’Голо Канте – поступово наближаються до завершення, і ліга потребує нових облич.

Майбутнє Салаха в Ліверпулі залишається невизначеним після його напружених стосунків із керівництвом клубу напередодні Кубка африканських націй. Саудівські клуби вже зверталися до «червоних» узимку, але тоді отримали відмову. Втім, влітку ситуація може змінитися, адже у єгиптянина залишиться лише рік контракту.

Ситуація з Вінісіусом виглядає складнішою. Бразилець понад рік перебуває під пильною увагою Саудівської Аравії, а його публічні суперечки з тодішнім тренером Хабі Алонсо лише підживлювали чутки. Після відставки іспанця він знову демонструє позитивні емоції та результативну гру, хоча його контракт з Реалом діє до літа 2027 року і поки не продовжений.