Павло Василенко

Французьке видання Le Monde оприлюднило фінансові подробиці щодо доходів президента ФІФА Джанні Інфантіно. Журналісти послалися на податкові документи, які Міжнародна федерація футболу щороку зобов’язана подавати владі США.

Інфантіно очолює ФІФА з 2016 року, коли змінив на посаді Зеппа Блаттера. Відтоді стиль життя функціонера суттєво змінився, а його заробітна плата зростала практично щороку. Сьогодні доходи президента світового футболу можна порівняти із зарплатами топгравців або провідних тренерів у найсильніших європейських лігах.

За інформацією Le Monde, дані стали відомі завдяки податковим деклараціям формату «990», які ФІФА – швейцарська некомерційна організація, звільнена від сплати податків у США з 1994 року, – щорічно подає до Податкової служби США (IRS).

Згідно з цими документами, до 2024 року ФІФА виплачувала Джанні Інфантіно понад 6 мільйонів доларів на рік у вигляді зарплати, бонусів та інших компенсацій. Загальна сума становить 6,133 мільйона доларів (близько 5,27 мільйона євро).

Ця сума складається з 2,954 мільйона доларів базової зарплати, 1,874 мільйона доларів бонусів, 1,148 мільйона доларів інших задекларованих виплат, а також 155 тисяч доларів пенсійних і відстрочених компенсацій.

Для порівняння, ще вісім років тому ФІФА декларувала за Інфантіно лише 1,5 мільйона доларів на рік. Таким чином, за неповне десятиліття дохід президента світового футболу зріс більш ніж у чотири рази.