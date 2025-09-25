Інфантіно: «Я плачу, коли бачу плачучих матерів в Україні»
Президент ФІФА зробив відверту заяву
1 день тому
Президент ФІФА Джанні Інфантіно прокоментував військову агресію Росії проти України, повідомляє The Athletic.
«Ми всі знаємо, що, на жаль, живемо в розділеному та агресивному світі. І, як і всі ви, я страждаю, коли бачу страждання дітей. Я плачу, коли бачу плачучих матерів, будь то в Газі, в Україні, в Судані, в Лівії або в будь-якій іншій точці світу.
У вісімдесяти країнах відбуваються військові конфлікти. І ми всі страждаємо, коли бачимо, що там чиниться.
Але, як і багато хто з вас, я вірю, що люди в основному добрі, а не злі. І ми повинні вірити в себе. І, шановні лідери, ми віримо в вас. Нам потрібен мир у всьому світі», — сказав миротворець Інфантіно.
Раніше організація анонсувала плани проведення чемпіонату світу 2030 за участю 64 команд.
