Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Кубка України проти Агробізнеса. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Звісно, треба вже переключатися на наш наступний матч, дуже важливий матч Кубка України з Агробізнесом. Ми ставимо максимальні завдання на цей поєдинок і вже готуємося до цього матчу.

Вони довго разом грають. Там є хлопці, які грали і в Прем’єр-лізі, і в хороших клубах, пройшовши гарну школу в Карпатах, Дніпрі та Волині. Команда зіграна, Агробізнес - це міцний горішок Першої ліги. Я вважаю, що в жодному випадку ми не можемо розслаблятися, бо це Кубок, де треба бути постійно максимально налаштованим.

Треба на максимум налаштуватися, з перших хвилин вмикати швидкість, задавати темп і ритм. У нас щільний календар. Подивимося, хто з хлопців буде в якому стані, а вже в день гри вирішимо, яким буде стартовий склад.