Лукаку вибрав собі ігровий номер в «Інтері». Його улюблена дев'ятка – зайнята
Мхітарян пішов на підвищення в Італії
Екс-хавбек «Шахтаря» знову покинув команду Моуріньо
Генріх Мхітарян / Фото: beinsports
Півзахисник Генріх Мхітарян став гравцем «Інтера». Про це повідомляє прес-служба клубу.
Термін дії контракту вірменина з «Ромою» підійшов до кінця. Трансфер відбувся на правах вільного агента.
Примітно, що колишній гравець «Шахтаря» знову покинув команду Жозе Моуріньо. У 2018 році він перейшов до «Арсеналу» з «Манчестер Юнайтед».
Раніше «Інтер» орендував нападника Ромелу Лукаку.
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