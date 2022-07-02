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Мхітарян пішов на підвищення в Італії

Екс-хавбек «Шахтаря» знову покинув команду Моуріньо
Футбол Серія А
17:32
Мхітарян пішов на підвищення в Італії
Генріх Мхітарян / Фото: beinsports

Півзахисник Генріх Мхітарян став гравцем «Інтера». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Термін дії контракту вірменина з «Ромою» підійшов до кінця. Трансфер відбувся на правах вільного агента.

Примітно, що колишній гравець «Шахтаря» знову покинув команду Жозе Моуріньо. У 2018 році він перейшов до «Арсеналу» з «Манчестер Юнайтед».

Раніше «Інтер» орендував нападника Ромелу Лукаку.

Сергій Стаднюк
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Теги

Генріх Мхітарян Інтер Рома (Рим)

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