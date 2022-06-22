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Мхітарян пройшов медогляд в «Інтері»
Незабаром вірменин підпише контракт з «нерадзуррі»
Вірменський півзахисник Генріх Мхітарян пройшов медогляд в «Інтері», повідомляє в своєму Twitter Фабріціо Романо.
Мхітарян перейде в «Інтер» на правах вільного агента і підпише з клубом контракт до 2024 - го року.
Контракт 30 - літнього Мхітаряна з «Ромою» закінчується 30 червня 2022 - го року.
Раніше повідомлялося, що незабаром «Інтер» оголосить також про підписання Ромел Лукака.
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