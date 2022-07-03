Модріч: «Не будемо розпинати Мбаппе за те, що він не перейшов до «Реалу»
Півзахисник «Реала» Лука Модріч висловився про те, що форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, Незважаючи на всі чутки, залишився в паризькому клубі. Хавбека цитує Marca.
«Мбаппе вирішив так, як вирішив. Він вважав, що це вірно, і тепер живе з цим рішенням.
Ми думали, що він перейде до нас, але цього не сталося, і що? Адже ми не будемо розпинати людину. Мбаппе – відмінний гравець, але я завжди повторюю, що жоден гравець не може бути важливіше клубу. «Реал» – найкращий і стоїть над будь-яким футболістом, і так буде завжди.
Можливо, Мбаппе перейде в «Реал» в наступні кілька років, схоже, що між ним і клубом є хімія. Згідно футбольній логіці, поки на Кіліана не почали тиснути соціополітичні чинники і зацікавлені кола в Парижі, він би, швидше за все, задовольнив своє давнє прагнення грати за «Реал».
Нагадаємо, в кінці травня ходили чутки, що Мбаппе вже майже в «Реал», але він вибрав підписати новий контракт з ПСЖ.
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