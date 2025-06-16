«Могли більше забити». Ванат оцінив перформанс збірної України в другому матчі Євро-2025
Молодіжка взяла перші очки в Словаччині
16 хвилин тому
Форвард Динамо та збірної України Владислав Ванат підбив підсумки матчу 2 туру групового турніру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0). Його слова наводить Суспільне.
Гарна гра. Здається, могли й більше м'ячів забити фінам. Перемогли і добре. Взаємодія з Очеретьком? Він дуже розумний гравець, з ним легко знайти взаємопорозуміння. Можна сказати, що він мозок нашої команди.
На Євро не може бути легких або важких матчів, тим паче, що ми граємо на третій день після надскладної гри. Не сказав би, що гра була набагато легшою. Можливо, суперник втомився. Найголовніше - те, що виграли.
Після двох турів Україна має три очки і продовжує боротьбу за вихід до плей-оф Євро-2025. У третій грі українці зустрінуться з Нідерландами (18 червня).
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