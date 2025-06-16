Форвард Динамо та збірної України Владислав Ванат підбив підсумки матчу 2 туру групового турніру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0). Його слова наводить Суспільне.

Гарна гра. Здається, могли й більше м'ячів забити фінам. Перемогли і добре. Взаємодія з Очеретьком? Він дуже розумний гравець, з ним легко знайти взаємопорозуміння. Можна сказати, що він мозок нашої команди.

На Євро не може бути легких або важких матчів, тим паче, що ми граємо на третій день після надскладної гри. Не сказав би, що гра була набагато легшою. Можливо, суперник втомився. Найголовніше - те, що виграли.