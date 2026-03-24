Салах оголосив про відхід з клубу: «Я покину Ліверпуль наприкінці сезону»
Епоха нападника у складі мерсисайдців добігає кінця
близько 2 годин тому
Нападник Мохамед Салах офіційно підтвердив, що залишить Ліверпуль влітку 2026 року. 33-річний єгиптянин опублікував звернення у своїх соціальних мережах, назвавши це першою частиною свого прощання з клубом та вболівальниками.
Всім привіт. На жаль, цей день настав. Це перша частина мого прощання. Я покину Ліверпуль наприкінці сезону. Хочу почати з того, що я ніколи не уявляв, наскільки важливою частиною мого життя стануть цей клуб, це місто, ці люди. Ліверпуль — не просто футбольний клуб, це пристрасть, історія, дух. Не можу пояснити це словами. Ми святкували перемоги. Завойовували найважливіші трофеї. Ми боролися разом у найважчі часи нашого життя.
Хочу подякувати всім, хто був частиною цього клубу протягом усього мого перебування тут, особливо моїм колишнім і нинішнім товаришам по команді, а також уболівальникам. У мене не вистачає слів — підтримка, яку ви мені надавали в найкращі часи моєї кар'єри, те, що ви були поруч зі мною в найважчі моменти, я ніколи не забуду і завжди буду пам'ятати.
За час виступів за Ліверпуль Салах провів 435 матчів у всіх турнірах, у яких забив 255 голів та віддав 122 результативні передачі.
