Нападник Мохамед Салах офіційно підтвердив, що залишить Ліверпуль влітку 2026 року. 33-річний єгиптянин опублікував звернення у своїх соціальних мережах, назвавши це першою частиною свого прощання з клубом та вболівальниками.

Всім привіт. На жаль, цей день настав. Це перша частина мого прощання. Я покину Ліверпуль наприкінці сезону. Хочу почати з того, що я ніколи не уявляв, наскільки важливою частиною мого життя стануть цей клуб, це місто, ці люди. Ліверпуль — не просто футбольний клуб, це пристрасть, історія, дух. Не можу пояснити це словами. Ми святкували перемоги. Завойовували найважливіші трофеї. Ми боролися разом у найважчі часи нашого життя.

Хочу подякувати всім, хто був частиною цього клубу протягом усього мого перебування тут, особливо моїм колишнім і нинішнім товаришам по команді, а також уболівальникам. У мене не вистачає слів — підтримка, яку ви мені надавали в найкращі часи моєї кар'єри, те, що ви були поруч зі мною в найважчі моменти, я ніколи не забуду і завжди буду пам'ятати.