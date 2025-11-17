Сергій Разумовський

В Ельбасані молодіжна збірна України зіграла товариський матч проти команди Албанії.

Наприкінці першого тайму господарі заробили штрафний метрів за 30 від воріт і розіграли його у два дотики. Вінгер Металіста 1925 Ермір Рашиця замкнув комбінацію фактично на лінії воріт. Попри статус спарингу, на матчі працювала система VAR – після підказки, що м’яч перетнув лінію, арбітр зарахував гол.

Другу половину зустрічі українці почали активніше, а в її середині – після виходу Степанова – перейшли на гру у два форварди. Найреальніший шанс відігратися мав Мельниченко, який пробивав із розвороту з лінії воротарського, але прямо в голкіпера. У компенсований час албанці подвоїли перевагу – знову після стандарту. Розіграш кутового з лівого флангу завершився проходом Додая уздовж лицьової та передачею під удар на Котая. 2:0 – перемога Албанії.

Наступний матч у кваліфікації Євро-2027 (U-21) українська молодіжка проведе 27 березня проти Литви.

Товариський матч

Албанія (U-21) – Україна (U-21) 2:0

Голи: Рашиця, 38, Котай, 90+5

Албанія (U-21): Сімоні, Фікай, Баші, Рамай, Дрека, Курті, Бруті (Додай, 66), Алілі, Шеху, Фетай (к) (Котай, 85), Рашиця (Том, 66).

Україна (U-21): Долгий, Огарков (Корнійчук, 75), Холод (Кисіль, 66), Мельниченко (к), Гусєв (Крупський, 46), Пастух, Ващенко (Варфоломєєв, 82), Царенко (Кревсун, 46), Гусол (Маткевич, 46), Пищур, Слесар (Степанов, 75).

Попереджені: Кревсун (80), Степанов (88)