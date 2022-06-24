Молодий хавбек «Динамо»: «На зборі у кожного буде шанс себе проявити»

Викентій Волошин / Фото - ФК Динамо Київ

21-річний півзахисник «Динамо» Вікентій Волошин поділився враженнями від роботи з першою командою.

Враження від благодійного турне? Дуже хороші. Ми допомогли нашим ЗСУ, які роблять важку, але важливу і потрібну справу, за що усі їм дуже вдячні. Це турне було для них.

Луческу розмовляє з нами щодня, ми прислухаємося. Думаю, у кожного буде свій шанс, щоб проявити себе.