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Молодий хавбек «Динамо»: «На зборі у кожного буде шанс себе проявити»

Волошин вирушив проходити підготовку до сезону з першою командою
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:53
Молодий хавбек «Динамо»: «На зборі у кожного буде шанс себе проявити»
Викентій Волошин / Фото - ФК Динамо Київ

21-річний півзахисник «Динамо» Вікентій Волошин поділився враженнями від роботи з першою командою.

Звичайно, було дуже приємно повернутися до Києва, це моє рідне місто, рідна база, тому відчував дуже приємні емоції. Наші поля найкращі, а трава найзвичніша. Знаємо кожен куточок, кожен відскок м’яча. Я звик до цього поля, тому дуже приємно було на нього повернутися.

Враження від благодійного турне? Дуже хороші. Ми допомогли нашим ЗСУ, які роблять важку, але важливу і потрібну справу, за що усі їм дуже вдячні. Це турне було для них.

Луческу розмовляє з нами щодня, ми прислухаємося. Думаю, у кожного буде свій шанс, щоб проявити себе.

Раніше повідомлялося, що «Динамо» зіграє проти ще одного французького клубу.

Джерело: fcdynamo.com Сергій Стаднюк
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Динамо Київ Вікентій Волошин

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