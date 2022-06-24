«Інтер» спробує переманити захисника «Фенербахче» перед матчем з «Динамо»
Молодий хавбек «Динамо»: «На зборі у кожного буде шанс себе проявити»
Волошин вирушив проходити підготовку до сезону з першою командою
Викентій Волошин / Фото - ФК Динамо Київ
21-річний півзахисник «Динамо» Вікентій Волошин поділився враженнями від роботи з першою командою.
Звичайно, було дуже приємно повернутися до Києва, це моє рідне місто, рідна база, тому відчував дуже приємні емоції. Наші поля найкращі, а трава найзвичніша. Знаємо кожен куточок, кожен відскок м’яча. Я звик до цього поля, тому дуже приємно було на нього повернутися.
Враження від благодійного турне? Дуже хороші. Ми допомогли нашим ЗСУ, які роблять важку, але важливу і потрібну справу, за що усі їм дуже вдячні. Це турне було для них.
Луческу розмовляє з нами щодня, ми прислухаємося. Думаю, у кожного буде свій шанс, щоб проявити себе.
Раніше повідомлялося, що «Динамо» зіграє проти ще одного французького клубу.
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