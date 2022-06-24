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«Динамо» зіграє проти ще одного французького клубу

Раніше кияни анонсували два благодійних матчі з «Ліоном»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:41
«Динамо» зіграє проти ще одного французького клубу
Фото - ФК Динамо Київ

Французька «Тулуза» проведе контрольний матч проти «Динамо». Про це повідомляє Lesviolets.com.

Зустріч сторони планують організувати 30 липня у Франції. Сторони поки ведуть переговори. Швидше за все, гра буде нести благодійний характер.

26 червня кияни зіграють проти «Івердон Спорту», 29-го – проти «Лозанни». На 12 липня заплановані два спаринги з «Ліоном».

Раніше тренер клубу УПЛ назвав «Динамо» – фаворитом наступного чемпіонату.

Сергій Стаднюк
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Теги

Динамо Київ Тулуза

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