«Динамо» зіграє проти ще одного французького клубу

Раніше кияни анонсували два благодійних матчі з «Ліоном»

Фото - ФК Динамо Київ

Французька «Тулуза» проведе контрольний матч проти «Динамо». Про це повідомляє Lesviolets.com.

Зустріч сторони планують організувати 30 липня у Франції. Сторони поки ведуть переговори. Швидше за все, гра буде нести благодійний характер.

26 червня кияни зіграють проти «Івердон Спорту», 29-го – проти «Лозанни». На 12 липня заплановані два спаринги з «Ліоном».

Раніше тренер клубу УПЛ назвав «Динамо» – фаворитом наступного чемпіонату.