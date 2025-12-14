Нападник Динамо Матвій Пономаренко розповів про довготривалу теорію в. о. головного тренера Ігоря Костюка перед матчем 16-го туру української Прем'єр-ліги проти Вереса (3:0). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Звичайно, ми ретельно готувалися до цієї гри, вчора в нас була доволі тривала теорія – протягом десь півтори години розбирали попередні матчі й готувалися до цього. Це була заключна гра в чемпіонаті в цьому році, і нам потрібна була лише перемога. Розуміємо, потрібно надолужувати те, що було втрачено. Зараз друга перемога поспіль, сподіваюся, що так воно буде продовжуватися вже в новому році.

Що стосується того, що грав більше спиною… Тренер дав вказівку, щоб грали більше в глибину, чіплятися за м’яч. Так вийшло, що й гол забив, й загалом добре давалася гра.

Вихід у старті після матчу на тижні? Звичайно, відмовлятися від такого не можна. Тим паче, я молодий, швидше відновлююся. Приїхали, було два повноцінних дні відпочинку – масажі, відновлювальні процедури. Учора, можна сказати, навіть не було як такого тренування, обмежилися лише пробіжкою та заняттям у тренажерній залі. Тож можу сказати, що вдалося повноцінно відновитися й усі були налаштовані на цю гру.

Караваєв сказав не виходити зі штрафного? Це зовсім не жарт. Просто як досвідчений гравець він знає, як грають нападники, тому він сказав: «Ось є ствір воріт, у ньому грай, і будеш забивати, будеш чіплятися – у тебе є всі дані для цього». Я дослухався, отримав передачу у створі воріт – і забив сьогодні.