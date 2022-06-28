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«Молюся за мир». Хлопчик продав футболку Роналду для допомоги Україні – Кріштіану відреагував

Сподівається, що виручені гроші допоможуть
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
11:22
«Молюся за мир». Хлопчик продав футболку Роналду для допомоги Україні – Кріштіану відреагував

Нападник «Манчестер Юнайтед» і збірної Португалії Кріштіану Роналду відреагував на благодійний аукціон, лотом котрого була його футболку.

14-річний школяр з Івано-Франківська Володимир Романчук вирішив продати футболку Роналду з матчу проти збірної України у відборі на Євро-2020. В результаті, вдалося виручити 70 тисяч гривень на медикаменти для військових Прикарпаття, що зараз на передовій.

Центр Save Ukraine Now отримав реакцію Роналду на цю подію:

«Сподіваюся, що моя футболка з матчу з Україною у 2019 році допоможе молодим людям мати краще майбутнє. Хочу привітати Українську Асоціацію футболу з такою акцією. Молюся за мир».

Раніше російська ракета прилетіла в стадіон українського клубу.

 

Сергій Лук'яненко
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Кріштіану Роналду

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