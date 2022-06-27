Російська крилата ракета потрапила в стадіон українського клубу

У Кременчуці постраждав не тільки ТРЦ

Секретар РНБО України Олексій Данилов повідомив, що російська крилата ракета потрапила не тільки в ТРЦ в Кременчуці, який повністю знищила, але також і в місцевий стадіон ФК «Кремінь».

«Чергове військове злочин рашистів. Попадання російської ракети в торговий центр Кременчука. За попередніми даними удар був нанесений крилатою ракетою повітряного базування Х - 22 з літаків ( тип встановлюється ). Випущені дві ракети, одна з яких потрапила в торговий центр, інша – в міський стадіон ».

Через потрапляння ракети в стадіон, були пошкоджені автобус команди і одну з будівель.

Раніше стало відомо, скільки людей загинуло від російського ракетного удару по ТРЦ в Кременчуці. Пошуки тих, що вижили і тіл під завалами тривають.