Голова Комітету арбітрів УАФ Катерина Монзуль розповіла про робочі зустрічі з футболістами клубів УПЛ під час зборів і пояснила, які теми найчастіше піднімалися в розмовах, а також які запитання гравці ставили суддівському корпусу.

По-перше, це повага, також на рахунок змін у правилах гри. Була цікава й робоча атмосфера та комунікація. Головна мета – щоб була довіра до арбітражу. А щоб була довіра, потрібно сказати, якими критеріями користується арбітр під час прийняття рішення, щоб гравці теж розуміли, що буває біле, чорне рішення або дискусійне.

Їм також декілька питань було поставлено – наприклад, як вони вважають: це рука чи не рука? Вони зрозуміли на власному прикладі, що є моменти, коли немає одноманітності і 100 відсотків слухачів вважають, що це одне чи інше рішення. Є дискусія, і тільки після дискусії ми можемо ухвалити рішення – це вірно або невірно.

Деякі були питання, особливо щодо VAR, як це працює. І я була трішки здивована, що раніше була думка: якщо немає зупинки гри або немає додаткової перевірки, то це не перевіряється. Була інформація, що всі моменти, які проходять у штрафному майданчику, і декілька умов – всі моменти перевіряються.