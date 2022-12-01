Знаменитий американський баскетболіст: «Ми надеремо дупу Нідерландам на ЧС-2022»
Мората повторив досягнення, яке було встановлене на ЧС-1950. Це трапилось лише вдруге в історії
Форвард забив за збірну Іспанії в усіх трьох матчах групи
01 грудня 22:38
Форвард збірної Іспанії Альваро Мората забив за свою команду у всіх трьох матчах групи – проти Коста-Ріки (7:0), Німеччини (1:1) і в останньому турі з Японією (рахунок поки 1:2).Як повідомляє Opta, Мората став другим в історії іспанським гравцем, якому вдалося це зробити. Першим був Тельмо Сарра на ЧС-1950.
Навіть в разі поразки від Японії, Іспанія виходить в плей-офф ЧС-2022.
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