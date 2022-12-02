Вперше в своїй історії Іспанії програла збірній з Азії
Мората: «Якщо знову буде таке, як проти Японії – поїдемо додому»
Іспанія несподівано програла в 3-му турі ЧС-2022, але вийшла з групи
02 грудня 12:30
Форвард збірної Іспанії Альваро Мората прокоментував поразку від Японії (1:2) в матчі 3-го туру ЧС-2022. Його цитує прес-служба FIFA.
«Це футбол, все склалося неймовірно. Важливо, що ми вийшли в плей-офф, треба думати про це і аналізувати гру. Бачив такі рішення майже на всіх ЧС, за якими стежив. Всі команди пройшли через важкі часи, ми теж повинні це зробити. Нас продовжують підтримувати.
Ми в 1/8 фіналу, це важливо. Тепер ми зосередимося, щоб такого, як проти Японії, не повторилося – інакше поїдемо додому.
На полы все сталося дуже швидко. Це було 5 хвилин, за які нам забили двічі. Марокко - дуже важкий суперник, але ми збираємося викластися по повній».
Незважаючи на поразку, Іспанія вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2022, де зіграє з Марокко.