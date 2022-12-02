Мората: «Якщо знову буде таке, як проти Японії – поїдемо додому»

Форвард збірної Іспанії Альваро Мората прокоментував поразку від Японії (1:2) в матчі 3-го туру ЧС-2022. Його цитує прес-служба FIFA.

Ми в 1/8 фіналу, це важливо. Тепер ми зосередимося, щоб такого, як проти Японії, не повторилося – інакше поїдемо додому.

На полы все сталося дуже швидко. Це було 5 хвилин, за які нам забили двічі. Марокко - дуже важкий суперник, але ми збираємося викластися по повній».