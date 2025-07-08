Колишній капітан Динамо Микола Морозюк поділився враженнями від роботи під керівництвом Рауля Ріанчо, який входив до тренерського штабу Сергія Реброва.

Коли я прийшов, то сам не розумів і не міг уявити, що помічник головного тренера може мати такий вплив на команду. Ребров ефективно виконував свою роботу, але він тільки починав і в якийсь момент був не таким досвідченим, як Ріанчо. І це нормально. У комплексі це дало набагато більше.

Ріанчо дуже багато виконував. Іноді робив такі речі... Були конфлікти та сварки з гравцями у перерві. Ребров заходив і казав йому заспокоїтись. Це часто. Ріанчо робив це щоб розбудити команду. Навіть коли ми вигравали 3:0, він все одно залітав, вибирав когось і влаштовував рознесення. А потім казав, який він класний актор і класно зіграв.

З ким найчастіше були суперечки? Мені здається, що з Ярмоленком. Ріанчо у якийсь період виконував велику роль. Починав на трибуні, потім спускався та підказував. Спочатку Рауля дуже сильно поважали, але згодом почалося напруження та неприйняття якихось перегинів. Ріанчо надто тягнув на себе відповідальність.