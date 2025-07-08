Колишній капітан Динамо Микола Морозюк жорстко розкритикував футбольні навички колишнього півзахисника киян Вітора Буено.

Іноді до Динамо приїжджали такі люди... Тобі розписують таке резюме, що там ледь не Роналдіньйо приїжджає. Ти приходиш, а там людина просто гавкає на м'яч. Думаєш: «А де Бразилія? Може, щось переплутали».

Був такий Буено. Я три місяці чекав, коли він почне зупиняти м'яч. Хлопець виглядав так, що думав, ніби він приїхав із Житомирщини. Хотів подивитись його паспорт.

«Пасажирів» було дуже багато. Приїжджали і якісні гравці, але заїжджало і чимало тимчасових «рюкзачків». Був ще такий Бушич. У мене колись син не хоче їсти борщ, я його лякаю таким футболістом.