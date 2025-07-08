Морозюк жорстко розкритикував гравця, що провів понад 300 матчів за Сан-Пауло, Сантос і Атлетіко
Колишній капітан Динамо заявив, що бразилець навіть не вміє приймати м'яч
близько 1 години тому
Колишній капітан Динамо Микола Морозюк жорстко розкритикував футбольні навички колишнього півзахисника киян Вітора Буено.
Іноді до Динамо приїжджали такі люди... Тобі розписують таке резюме, що там ледь не Роналдіньйо приїжджає. Ти приходиш, а там людина просто гавкає на м'яч. Думаєш: «А де Бразилія? Може, щось переплутали».
Був такий Буено. Я три місяці чекав, коли він почне зупиняти м'яч. Хлопець виглядав так, що думав, ніби він приїхав із Житомирщини. Хотів подивитись його паспорт.
«Пасажирів» було дуже багато. Приїжджали і якісні гравці, але заїжджало і чимало тимчасових «рюкзачків». Був ще такий Бушич. У мене колись син не хоче їсти борщ, я його лякаю таким футболістом.
Найбільше матчів у кар’єрі Морозюк провів за вже неіснуючий донецький Металург. Але найрезультативнішим універсальний гравець був у Динамо: 9 голів і 24 асисти у 117 іграх. Також виступав Різеспор (74 гри), Динамо-2 (44), Оболонь (17), Іпсонас (раніше Красава, 15) та Кривбас (12).
Вітор Буено відверто не заграв у Динамо, провівши лише три матчі. Однак у рідній Серії А став справжньою зіркою. Найбільше ігор провів за Сан-Пауло (120), також виступав за Сантос (100) і Атлетіко Паранаенсе (90). На початку 2024 перебрався до японського Сересо Осака.
Морозюк також згадав вплив Рауля Ріанчо у тренерському штабі Сергія Реброва.
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