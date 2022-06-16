Моуріньо ледь не довів до сліз 16-річного гравця – сказав, що той грає, як лайно

Півзахисник «Лілля» Ейнджел Гомес 14 років провів в «Манчестер Юнайтед» і встиг там перетнутися з Жозе Моуріньо.

Гомес дебютував за першу команду у віці 16 років. І одного разу йому серйозно дісталося від тренера:

Я не думав, що все було настільки погано. Але він великий бос, так що якщо він думає, що я був лайном, то я був лайном.

Він почав розповідати, що я робив те і се, а мав робити се і те. І це перед всією командою. Мені часом доводилося вислуховувати, але ж не від великого босу. Я цього не очікував.

Я просто сів і розгубився. Потім хлопці підходили до мене і казали не звертати увагу, що він просто вимагає від мене реакції.

Але я був ще молодим, у мене в голові було: «Бл*, він ненавидить мене». Я повернувся в кімнату, заталефонував батьку і ледь не розплакався».