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Моуріньо ледь не довів до сліз 16-річного гравця – сказав, що той грає, як лайно

Минуло п’ять років, перш ні Ейнджел Гомес розповів цю історію
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
08:31
Моуріньо ледь не довів до сліз 16-річного гравця – сказав, що той грає, як лайно

Півзахисник «Лілля» Ейнджел Гомес 14 років провів в «Манчестер Юнайтед» і встиг там перетнутися з Жозе Моуріньо.

Гомес дебютував за першу команду у віці 16 років. І одного разу йому серйозно дісталося від тренера:

«Ми обідали і він ходив, спілкувався з усіма. А потім звернувся до мене і каже: «Мені соромно за тебе». Я думав, що він просто жартує, запитав чому. І він сказав, що бачив, як я грав за день до цього і сказав, що я був, як лайно.

Я не думав, що все було настільки погано. Але він великий бос, так що якщо він думає, що я був лайном, то я був лайном.

Він почав розповідати, що я робив те і се, а мав робити се і те. І це перед всією командою. Мені часом доводилося вислуховувати, але ж не від великого босу. Я цього не очікував.

Я просто сів і розгубився. Потім хлопці підходили до мене і казали не звертати увагу, що він просто вимагає від мене реакції.

Але я був ще молодим, у мене в голові було: «Бл*, він ненавидить мене». Я повернувся в кімнату, заталефонував батьку і ледь не розплакався».

Однак Гомес зізнався, що зараз по-інакшому сприймає ту історію і вважає, що це просто стиль роботи Моуріньо, так він вимагає від гравців викладатися на повну. В разі, якщо буде така можливість, англієць був би радий пограти під керівництвом португальця.

Нагадаємо, Моуріньо підписав в «Рому» гравця, з яким працював в «Манчестер Юнайтед» і «Челсі».

Сергій Лук'яненко
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