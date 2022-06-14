«Рома» підписала гравця, з яким Моуріньо вже працював в двох командах

Матіч перебрався в чемпіонат Італії

Сербський півзахисник Неманья Матіч перебрався в «Рому», повідомляє прес-служба «вовків».

Матіч дістався «Роме» безкоштовно, оскільки його контракт з «Манчестер Юнайтед» завершився і 33-річний хавбек не став його продовжувати.

Відзначимо, що головний тренер «Роми» Жозе Моуріньо працював з Матічем в МЮ і «Челсі».

Матіч підписав з «Ромою» контракт на 1 рік - до літа 2023-го.

Раніше повідомлялося, що Моуріньо стане новим тренером ПСЖ.