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Моуріньо: «У юному віці я був мовчазним лідером»

Зараз португальський наставник набагато більш одіозний
Футбол Футбол в Європі
12:33
Моуріньо: «У юному віці я був мовчазним лідером»

Головний тренер «Роми» Жозе Моуріньо розповів, що в юності був не таким експресивним, як зараз. його цитує Sky Sports.

«Я б не сказав, що я природжений лідер. Насправді, в юному віці я був мовчазним лідером. Але моя робота мені цього зараз не дозволяє. Я повинен весь час бути на виду, я повинен постійно спілкуватися через ЗМІ, і це має велике значення.

Лідерство означає, що люди повинні слідувати за вами. Для цього вони повинні вірити в вас. Зазвичай люди йдуть за вами, коли відчувають чесність. У разі мене, як лідера, це означає відповідальність, щоб не підвести своїх людей ».

Раніше стало відомо, що Моуріньо довів до сліз 16 - річного гравця.

Петро Приходько
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Жозе Моуріньо

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