Ще одна топ-збірна хоче запросити Моуріньйо
Моуріньо відмовить збірній Португалії
Він хоче продовжити тренувати клуби
Головний тренер «Роми» Жозе Моуріньо, ймовірно, відмовиться від роботи в збірній Португалії.
59-річний тренер хоче продовжити тренувати клуби. Також йому комфортно в «Ромі» і він хотів би і далі тренувати команду.
Він вів переговори з Федерацією футболу Португалії, але, швидше за все, відмовить, повідомляє Sky Sport Italia.
«Рома» також не хоче залишитись без тренера. З ним мають намір продовжити контракт.
Нинішня угода розрахована до 2024 року.
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