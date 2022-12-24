Моуріньо відмовить збірній Португалії

Він хоче продовжити тренувати клуби

Головний тренер «Роми» Жозе Моуріньо, ймовірно, відмовиться від роботи в збірній Португалії.

59-річний тренер хоче продовжити тренувати клуби. Також йому комфортно в «Ромі» і він хотів би і далі тренувати команду.

Він вів переговори з Федерацією футболу Португалії, але, швидше за все, відмовить, повідомляє Sky Sport Italia.

«Рома» також не хоче залишитись без тренера. З ним мають намір продовжити контракт.

Нинішня угода розрахована до 2024 року.