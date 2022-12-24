Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:55
Осине гніздо. Художній фільм
17:35
Гандбол. Бундесліга. Фленсбург-Хандевітт - Кіль

Моуріньо відмовить збірній Португалії

Він хоче продовжити тренувати клуби
Футбол Серія А
08:11
Моуріньо відмовить збірній Португалії

Головний тренер «Роми» Жозе Моуріньо, ймовірно, відмовиться від роботи в збірній Португалії.

59-річний тренер хоче продовжити тренувати клуби. Також йому комфортно в «Ромі» і він хотів би і далі тренувати команду.

Він вів переговори з Федерацією футболу Португалії, але, швидше за все, відмовить, повідомляє Sky Sport Italia.

«Рома» також не хоче залишитись без тренера. З ним мають намір продовжити контракт.

Нинішня угода розрахована до 2024 року.

 

Андрій Усмонов
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Жозе Моуріньо Рома (Рим) збірна Португалії (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Ще одна топ-збірна хоче запросити Моуріньйо
Ще одна топ-збірна хоче запросити Моуріньйо
Футбол Збірні
23 грудня 12:13
Моуріньо – головний кандидат на посаду тренера збірної Португалії, він зможе поєднувати роботу з «Ромою»
Моуріньо – головний кандидат на посаду тренера збірної Португалії, він зможе поєднувати роботу з «Ромою»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
22 грудня 15:59
Роналду може замахнутися на чемпіонат світу в 41 рік
Роналду може замахнутися на чемпіонат світу в 41 рік
Футбол Чемпіонат світу з футболу
21 грудня 09:00
Роналду – один з найгірших гравців ЧС-2022
Роналду – один з найгірших гравців ЧС-2022
Футбол Чемпіонат світу з футболу
20 грудня 12:15
Легенда збірної Німеччини: «Роналду – великий провал цього чемпіонату світу. Не уявляю, як він знайде собі новий клуб»
Легенда збірної Німеччини: «Роналду – великий провал цього чемпіонату світу. Не уявляю, як він знайде собі новий клуб»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
19 грудня 18:25
Моуріньо готовий очолити збірну Португалії лише по закінченню сезону
Моуріньо готовий очолити збірну Португалії лише по закінченню сезону
Футбол Футбол в Європі
18 грудня 13:50

Новини: Футбол

Вихованець «Шахтаря» продовжив контракт із бельгійським клубом
Вихованець «Шахтаря» продовжив контракт із бельгійським клубом
Українські легіонери
16:57
Йовічевіч включив до трійки кращих гравців УПЛ екс-підопічного в «Дніпрі-1»
Йовічевіч включив до трійки кращих гравців УПЛ екс-підопічного в «Дніпрі-1»
Українська Прем'єр-ліга
16:00
«Металіст» не хоче продавати свого лідера в Бразилію
«Металіст» не хоче продавати свого лідера в Бразилію
Українська Прем'єр-ліга
14:45
Агенти намагаються влаштувати гравця «Шахтаря» в клуб АПЛ
Агенти намагаються влаштувати гравця «Шахтаря» в клуб АПЛ
Ліга 1
14:28
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями
Англійська Прем'єр-ліга
14:07
Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»
Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»
Українська Прем'єр-ліга
13:50
Захисник «Металіста» змінив клуб в Бразилії
Захисник «Металіста» змінив клуб в Бразилії
Українська Прем'єр-ліга
13:12
« Дніпро-1 » відпустив Ді Франко в Аргентину
« Дніпро-1 » відпустив Ді Франко в Аргентину
Українська Прем'єр-ліга
12:50
УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії
УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії
Футбол в Європі
12:27
Всі новини

Популярні новини

«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
Бокс Професійний бокс
22 грудня 10:53
3
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 грудня 18:11
4
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 18:05
2
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Бокс Професійний бокс
18 грудня 04:25
1
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Бокс Професійний бокс
23 грудня 20:22
1
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 09:22
Всі новини